Chiều nay 30-1, tuyên án với 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an và Vũ "nhôm"

30/01/2019 14:48

Theo thông báo của HĐXX, 15 giờ chiều nay 30-1, TAND Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cùng 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân trong vụ án xảy ra tại ngành công an.



Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN

Theo VKS, Phan Văn Anh Vũ giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất. Vũ "nhôm" đã lợi dụng vị trí công tác và công ty bình phong của mình, chủ động yêu cầu, chi phối hành vi của các đồng phạm khác, đồng thời là người hưởng lợi toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn, hơn 1.100 tỉ đồng.

Ngoài ra, Vũ "nhôm" phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Theo đại diện VKS, ông Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo B61 thuộc Tổng cục V - Bộ Công an, để Vũ "nhôm" lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các văn bản của Bộ Công an, Tổng cục V xin quyền sử dụng đất công sản tại Đà Nẵng và TP HCM không qua đấu giá, không sử dụng vào mục đích nghiệp vụ của ngành công an, dẫn đến việc gây hậu quả đặc biệt lớn cho nhà nước. Hành vi của bị cáo này gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân, làm giảm uy tín của ngành công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm.

Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân - Ảnh: TTXVN

Đại diện VKS cho rằng ông Bùi Văn Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, thẩm định nhà đất tại số 129 Pasteur, không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết theo dõi cơ sở nhà đất phục vụ mục đích an ninh. Khi Vũ "nhôm" chuyển nhượng tài sản cho người khác, bị cáo đã không báo cáo cấp có thẩm quyền, không kịp thời ngăn chặn, dẫn đến gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của bị cáo này gây bức xúc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân và làm giảm uy tín của ngành công an nên cần thiết phải xử lý nghiêm.

Ng. Hưởng