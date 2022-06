Ngày 2-6, Công an tinh Hải Dương thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Văn Khải (SN 1995, trú tại khu Khuê Liễu, phường Tân Hưng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Đối tượng Vương Văn Khải

Theo kết quả điều tra của phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh, từ tháng 5-2020, Vương Văn Khải bắt đầu sử dụng tài khoản đăng ký trên website https://www.morman.vn để cho người khác vay tiền dưới dạng tín chấp, lãi suất dao động từ 2.000 đến 20.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương ứng 73%/năm đến 730%/năm).

Tính đến thời điểm bị phát hiện và khởi tố, Khải đã thực hiện hơn 200 hợp đồng cho vay với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng đều dưới hình thức vay lãi ngày. Trong số đó có 192 hợp đồng có lãi suất trên 100%/năm. Định kỳ 10 ngày 1 lần, đối tượng thu tiền bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.