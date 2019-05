Chở vợ đi làm xong, lập tức tranh thủ.... "săn mồi"!

10/05/2019 08:58

Sáng 10-5, Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Mai Thanh Tùng (SN 1984, ngụ Bình Dương) về tội cướp giật tài sản.

Nạn nhân là chủ tiệm tạp hóa ven đường tỉnh 835C, đoạn thuộc ấp 2, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức.

Theo hồ sơ, khoảng 6 giờ ngày 8-5, Tùng chạy xe máy chở vợ từ ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc (Long An) lên khu công nghiệp Tân Tạo ( TP HCM) để đi làm.

Khi vợ vào công ty, Tùng chạy xe quay về huyện Cần Giuộc. Do tiền trong túi đã cạn, Tùng nảy sinh ý định cướp giật hoặc trộm cắp tài sản. Trưa cùng ngày, đến đường tỉnh 835C (đoạn thuộc ấp 2, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức), Tùng thấy bà Hồ Thị Tuyết (SN 1964, chủ tiệm tạp hóa) đứng bán một mình trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng khá to. Lập tức, Tùng ghé vào giả vờ hỏi mua thuốc hút.

Mai Thanh Tùng tại cơ quan công an

Khi bà Tuyết ra tận mé lộ đưa gói thuốc, Tùng liền nhanh tay giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18K, sau đó đạp nạn nhân ngã trước cửa tiệm rồi rồ ga bỏ chạy và đem sợi dây chuyền đi bán được 11 triệu đồng.

Thấy "ngon ăn", gần 15 giờ cùng ngày, Tùng tiếp tục chạy xe trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc địa bàn huyện Bến Lức) để "săn mồi".

Không may cho Tùng, nhận diện đúng biển số xe gây án theo khai báo của nạn nhân, trinh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế Tùng đưa về trụ sở làm việc và Tùng đã thừa nhận hành vi của mình.

Tin-ảnh: H.Minh