Tối 3-9, Công an xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết chủ đường dây hụi là bà Trần Thị Thu Thảo (SN 1974; ngụ ấp 7, xã Nhựt Chánh) hiện không có mặt tại gia đình và có khả năng liên quan đến số tiền của hụi viên. Nhiều người đến trình bày sự việc nhưng do họ tổ chức chơi hụi với nhau nên công an xã hướng dẫn làm đơn gửi tòa án khởi kiện theo thủ tục dân sự

Chiều cùng ngày, chị Trần Thị Lệ Quân (ngụ ấp 6, xã Nhựt Chánh), nhân viên bảo vệ ở một công ty, xác nhận phần hụi vài chục triệu đồng của chị gần đến ngày hốt. Những trường hợp còn lại chơi một phần hoặc nhiều phần đều có khả năng bị mất trắng do bà Thảo rời khỏi địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thảo Hương, chủ một cửa hàng điện thoại ở xã Nhựt Chánh, cho biết dây hụi của chị gần cuối kỳ, đến ngày hốt mới hay chủ hụi vắng nhà từ nhiều ngày qua.

Theo đơn trình bày, cuối tháng 8-2019, hụi viên đến kỳ hốt phần hụi do bà Thảo làm chủ nhưng tới nhà không gặp. Chồng bà Thảo cho rằng vợ chồng ông đã ly dị nên không biết chuyện của bà ta, ai vào nhà đòi tiền thì ông sẽ đuổi ra khỏi cổng.

Số tiền bao nhiêu chưa ai thống kê chính thức nhưng điều đáng nói là rất nhiều cá nhân tham gia chơi hụi là người mua bán nhỏ lẻ, uốn tóc, bán vé số, bán bánh mì… Một số người chờ đến gần ngày tựu trường mới hốt hụi may quần áo, tập vở, đóng tiền học cho con em. "Giờ tôi rất khổ, bao nhiêu tiền gom chơi đầu hụi của bà Thảo xem như mất trắng" - chị Quân rầu rĩ.

Bà Trần Thị Thu Thảo