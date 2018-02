Chủ nhà về quê ăn Tết, tiệm sửa xe cháy lớn

19/02/2018 19:39

Ngày 19-2, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết vụ cháy tại tiệm sửa xe trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 8, TP Vĩnh Long) làm thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.



Trước đó, vào sáng 18-2 (mùng 3 Tết), người dân phát hiện đám cháy lớn tại tiệm sửa xe nói trên nên báo lực lượng chức năng.

Khói bốc lên nghi ngút tại tiệm sửa xe. Ảnh: Lê Khánh

Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 6 xe chữa cháy, ca nô và hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà khoá cửa về quê ăn Tết nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, bên trong kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Khoảng 2 giờ sau, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng công an đã tổ chức công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân. Kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Ca Linh