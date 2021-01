Sáng 6-1, tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng bằng công nghệ cao.

Nhóm đối tượng lừa đảo tại công an

Theo công an, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một ổ nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm đối tượng giả danh là cán bộ ngân hàng, đăng các thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên các trang mạng xã hội Facebook. Khi người bị hại có nhu cầu vay vốn sẽ được các đối tượng hướng dẫn kết bạn qua ứng dụng zalo, chụp ảnh giấy tờ làm hồ sơ vay vốn gồm Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu chuyển cho các đối tượng.

Video clip bắt giữ ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng bằng công nghệ cao

Sau khi có thông tin, các đối tượng sẽ sử dụng phần mềm trên diện thoại làm giả một bộ hợp đồng tín dụng của ngân hàng, điền toàn bộ thông tin của người bị hại có ghi rõ số tiền cho vay, số tài khoản nhận tiền giải ngân và nêu rõ điều kiện để được giải ngân thi người bị hại phải đóng các khoản tiền vay mua bảo hiểm, trả góp trước 3 tháng, tiền phí lệnh giải ngân sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng yêu cầu. Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản, các đối tượng sẽ ngụy trang bịt khẩu trang và đến các cây ATM của các ngân hàng để thực hiện việc rút tiền chiếm đoạt, sau đó chặn Zalo của người bị hại.



Tang vật trong vụ án

Công an quận Hoàn Kiếm xác định đây là ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp, các đối tượng phân chia vai trò nhiệm vụ rõ ràng, chuyên đi thu mua các tài khoản ngân hàng của một số thanh niên thiếu hiểu biết, sinh viên để phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Căn cứ tài liệu trinh sát thu thập được, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 046K ngày 20-12-2020 để đấu tranh triệt phá ổ nhóm trên. Qúa trình đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ và biện pháp kỹ thuật, đến ngày 29-12-2020, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ bắt giữ toàn bộ ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi nhiều điện thoại các loại, thẻ ngân hàng, số tiền 187.500.000 đồng.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện thành công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 400 người bị hại, chiếm đoạt được số tiền trên 1.500.000.000 đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng chính gồm: Hoàng Thanh Bình (SN 1986, trú tại huyện Ứng Hoà), Nguyễn Đức Anh (SN 1999, trú tại huyện Mỹ Đức), Doãn Thị Hằng (SN 1998, trú tại huyện Phúc Thọ). Ngoài ra, công an đã làm rõ số đối tượng chuyên thu mua thẻ ngân hàng gồm: Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Bình Dương, đều trú tại Hà Nội. Đồng thời, công an tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.