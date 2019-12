Sáng 6-12, Công an TP HCM đã tổ chức buổi cung cấp thông tin chuyên án khám phá ma túy 419D với số lượng lớn do các đối tượng nước ngoài cầm đầu và khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Tham dự có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an; trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM và các đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 27-3, tại khu vực vòng xoay An Sương (quận 12), Tổ Công tác liên ngành 363 (Công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện một xe tải có dấu hiệu nghi ngờ nên ra lệnh dừng xe. Tổ công tác phát hiện 895 bánh heroin và bắt đối tượng Chen Tsen Wei (1986, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc).

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu trao thư khen cho các đơn vị nghiệp vụ

Sau khi vụ án bị phát hiện, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ án. Bộ Công an nhận định đây là đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, tính chất vô cùng tinh vi, phức tạp.

Tiếp tục thu thập thông tin, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tập trung đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án nhận thấy sau khi Công an TP HCM bắt giữ 895 bánh heroin, các đối tượng cầm đầu người Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tiếp tục ở Campuchia.

Các đối tượng này chỉ đạo hai đối tượng đàn em quốc tịch Đài Loan là Yang Po Hung (tự Hùng, SN 1969) và Yang Kai Chen (tự A Chen) từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam, đến TP HCM để hoạt động vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Ma tuý được giấu trong các loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa... đóng container vận chuyển qua đường biển đến Đài Loan.

A Hùng và A Chen lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm tại huyện Bình Chánh, TP HCM để làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa để ngụy trang hoạt động cất giấu, vận chuyển ma túy.

Sáng 3-11, Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm nghi vấn có cất giấu ma túy là chỗ ở, kho chứa hàng, xưởng sản xuất băng keo của Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen), thu giữ 446 bánh heroin cất giấu trong 6 bao tải và nhiều bao tải chứa hạt nhựa mà các đối tượng sử dụng để ngụy trang giấu ma túy vận chuyển đi nước ngoài.

Theo Bộ Công an, cũng trong đường dây này, Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ container chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC được vận chuyển từ TP HCM.

Nhiều đơn vị đã phối hợp đồng bộ để phá án

Cảnh sát Đài Loan đã thu giữ 56 bánh heroin giấu trong 11 bao tải chứa hạt nhựa. Đồng thời, Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cũng bắt giữ hai đối tượng là Yang Po Hung (A Hùng) và Yang Kai Chen (A Chen).

Bộ Công an cho biết đến nay, Việt Nam và Đài Loan đã bắt 3 đối tượng người Đài Loan, quyết định truy nã 1 đối tượng người Đài Loan, thu 1.390 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ghi nhận chiến công này, Bộ Công an, UBND TP HCM đã quyết định khen thưởng nhiều đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ trao thư khen và thưởng, ông Ngô Minh Châu bày tỏ sự vui mừng vì những chiến công này. Ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh tội phạm ma túy đang diễn biến phúc tạp, có sự phối hợp giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài hình thành đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Tuy nhiên, các đơn vị, các trinh sát đã ngày đêm tác chiến, hiệp đồng chiến đấu, phối hợp nhuần nhuyễn để đập tan các kế hoạch của nhóm tội phạm. Ông Ngô Minh Châu biểu dương chiến công xuất sắc này bởi vì giúp cho TP HCM phát triển kinh tế, xã hội ngày càng tốt hơn, mang lại sự bình yên cho người dân TP HCM.