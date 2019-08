Ngày 19-8, lãnh đạo UBND TP HCM đã thăm, chúc mừng và khen thưởng Công an TP HCM do đã có thành tích xuất sắc trong chuyên án khám phá, thu giữ 12,6 kg ma túy đá và 17 kg heroin. Tham dự có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM cùng lãnh đạo ban chuyên án.



18 tuổi tham gia băng ma túy "khủng"

UBND TP HCM đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể là Công an quận Bình Thạnh, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy; Phòng 7 - Cục CSĐT Tội phạm về Ma túy Bộ Công an.

Ban Giám đốc Công an TP HCM đã thông tin chuyên án 519E do đối tượng Vũ Ngọc Vân (SN 1976, quê Phú Thọ) cầm đầu.

Công an TP HCM đã bắt giữ các đối tượng Vũ Ngọc Vân và Bùi Văn Điệp (SN 1980, ngụ quận 9, TP HCM), Bùi Văn An (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh (SN 1986, ngụ quận 4), Bùi Tấn Phát, Đồng Quốc Duy về hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ông Ngô Minh Châu tặng hoa lãnh đạo ban chuyên án

Theo thông tin ban đầu, chuyên án 519E do Công an TP HCM với lực lượng chủ công là Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh, Công an quận Tân Phú phối hợp với Cục CSĐT Tội phạm về Ma túy - Bộ Công an đã chặt đứt đường dây này.

Rạng sáng 21-6, các đối tượng Võ Thành Bảo, Bùi Đức Hiển, Dương Văn Lam sử dụng ôtô mang ma túy từ Quảng Bình vào giao cho Bùi Văn Điệp ở quận 9.

Sau đó, Điệp sử dụng ôtô chở Bùi Văn An giao cho Đồng Quốc Duy 1 kg ma túy đá và giao cho Huỳnh Bảo Anh 2 kg ma túy đá và mua lại của Bảo Anh 10.000 viên thuốc lắc để giao ngược lại cho Võ Thành Bảo.

Sáng cùng ngày 21-6, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Vũ Ngọc Vân và Phạm Thị Nụ (SN 1983, quê Nam Định). Từ lời khai của Vân, chiều 21-6, Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp Bùi Văn Điệp.

Khám xét nhà của Điệp, Công an quận Bình Thạnh bắt giữ thêm Nguyễn Phước Thiện, Trần Hải Đăng (SN 1996, ngụ quận 5) thu giữ 12,6 kg ma túy đá. Phát hiện đối tượng Bùi Tấn Phát đang giữ 2 kg ma túy đá cùng 10.000 viên thuốc lắc.

Quá trình truy bắt, các đối tượng đã bung chạy và đối tượng Phát ngồi sau đã ném một quả lựu đạn về phía các trinh sắt nhằm chống trả, tẩu thoát. Bùi Tấn Phát đã bỏ trốn và bị Công an TP HCM phối hợp với Bộ Công an bắt giữ 5 ngày sau đó.

Từ lời khai của Bùi Văn Điệp, Ban chuyên án đã bắt giữ Huỳnh Bảo An (tạm trú quận 4) thu giữ 48 bánh heroin cùng một khẩu súng.

Theo Ban Giám đốc Công an TP HCM, chuyên án này đã thu giữ 12,6 kg ma túy đá; 48 bánh heroin (tương đương 17 kg) cùng nhiều tang vật khác như súng, đạn và lựu đạn.

Vì cuộc sống bình yên của người dân

Phát biểu tại buổi lễ biểu dương lực lượng công an, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu đã chúc mừng lực lượng Công an TP HCM đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân TP.

"Qua chuyên án cho thấy tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn TP HCM. Không những tiêu thụ ở TP HCM mà còn là địa bàn trung chuyển đi các nơi khác" - ông Ngô Minh Châu nói.

Ông Ngô Minh Châu chúc mừng Ban Giám đốc Công an TP HCM

Trung tướng Lê Đông Phong đã cảm ơn sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo UBND TP HCM đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

"Kết quả và thành tích của chuyên án khẳng định lực lượng Công an TP HCM đã tiếp tục xác định trách nhiệm, quyết tâm cao trong công cuộc đấu tranh phòng chống ma túy. Đây là cuộc đấu tranh cam go, lâu dài. Nhu cầu sử dụng ma túy gắn liền với hoạt động đấu tranh đối với nguồn cung cấp ma túy. Chúng tôi luôn chú ý đến việc xóa đi những tụ điểm sử dụng cũng như xử lý các tụ điểm vui chơi nhạy cảm có thể phát sinh việc sử dụng ma túy. Hoạt động này thể hiện sự quyết tâm và chất lượng hiệu quả công việc; trên hết là sự phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng, gắn bó, hiệp đồng tác chiến để đạt được kết quả tốt nhất" - Trung tướng Lê Đông Phong chia sẻ.

Trung tướng Lê Đông Phong hứa với lãnh đạo UBND TP HCM về hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để xứng đáng với niềm tin, xứng đáng với sự động viên kịp thời của UBND TP HCM.