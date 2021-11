Ngày 30-11, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với 3 đối tượng, gồm: Trần Thiện Tài (SN 2003), Nguyễn Thanh Phi (SN 2002) và Trần Thanh Tùng (SN 1975) - cùng ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Clip Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tiền Giang xử phạt 3 đối tượng tàng trữ hung khí

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 9-11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường 5, TP Mỹ Tho, lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy có biển hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện Tài và Phi đang cất giấu một dao tự chế. Các đối tượng khai nhận cất giấu "hàng nóng" để phòng thân.



2 con dao tự chế bị thu giữ

Trước đó, vào tối 29-10, trong lúc tuần tra kiểm soát tại TP Mỹ Tho, lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện đối tượng Tùng đang cầm dao tự chế gây rối an ninh trật tự trước nhà một hộ dân để giải quyết mâu thuẫn cá nhân nên đã khống chế đối tượng, thu giữ hung khí và đưa về cơ quan công an để xử lý.



3 đối tượng nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát Cơ động ra quyết định xử phạt Tài và Phi mỗi đối tượng 2,5 triệu đồng, Tùng 4 triệu đồng; buộc cam kết không tái phạm.