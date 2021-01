Clip lấy lời khai đôi tình nhân trộm xe máy liên tỉnh

Trưa 12-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Đức Phú Nhân (SN 1996; cư trú phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và bạn gái là Lê Thị Diễm Kiều (SN 1997; cư trú xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Dẫn giải đôi tình nhân trộm cắp về cơ quan c6ng an làm việc

Trước đó, qua theo dõi, điều tra một số vụ trộm xe máy xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và huyện Châu Thành, TP Tân An (Long An), lực lượng cảnh sát hình sự xác định Nhân và Diễm là 2 đối tượng nghi vấn.

Huỳnh Đức Phú Nhân và Lê Thị Diễm Kiều tại cơ quan công an

Ngày 11-1, Nhân và Diễm đến một tiệm sửa xe trên địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì lực lượng làm nhiệm vụ mời làm việc. Tại đây, cả 2 đối tượng thừa nhận đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên các địa bàn nêu trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 2 đối tượng cho phía công an ở Long An thụ lý, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.