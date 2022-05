Tối 27-5, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Kha (SN 1978; ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Clip Công an ở Tiền Giang bắt đối tượng vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tại TP Mỹ Tho, tổ công tác của công an thành phố phát hiện Kha điều khiển ôtô tải lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ tỉnh Long An về tỉnh Trà Vinh, có biểu hiện vận chuyển hàng cấm nên phối hợp với tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành chặn dừng phương tiện để kiểm tra.

Nguyễn Văn Kha cùng tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe chở 33.000 gói thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Làm việc ban đầu, Kha khai nhận vận chuyển thuê cho người khác từ tỉnh Long An về tỉnh Trà Vinh.

Tại An Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Văn Tài (SN 1974; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Phan Văn Tài nghe cơ quan điều tra tống đạt các quyết định liên quan đến vụ án

Phan Văn Tài cùng tang vật lúc bị bắt giữ

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 24-1, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại nhà Tài nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm nên lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Phú Tân phối hợp Công an thị trấn Chợ Vàm đến nơi kiểm tra.

Kết quả, công an bắt quả tang bên trong nhà Tài chứa 130 bao bột ngọt nhãn hiệu SAJI; 112 bao bột giặt nhãn hiệu OMO; 19 bao bột giặt nhãn hiệu ABA; 2 máy ép nhãn hiệu Cường Phát; 1 cân đồng hồ; nhiều bao bì bột ngọt, bột giặt nhãn hiệu SAJI, OMO, ABA và các dụng cụ dùng để sản xuất hàng giả.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Tài khai nhận thực hiện việc sản xuất và buôn bán hàng giả chỉ khoảng 3 tháng nay. Nguồn hàng giả được Tài sản xuất xong rồi đem bán lẻ nhiều nơi để kiếm lời.