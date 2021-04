Chiều 6-4, tin từ Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1992; ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Clip Công an bắt tạm giam gã trai cưỡng đoạt tài sản người phụ nữ có chồng

Vào đầu năm 2019, Hiền có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ lớn tuổi đã lập gia đình, cư trú trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Gã "phi công" tại cơ quan công an

Khi người phụ nữ này đề nghị chấm dứt mối quan hệ sai trái, Hiền đã ra giá phải đưa cho mình 200 triệu đồng, nếu không sẽ công khai những hình ảnh "nóng" giữa 2 người mà Hiền đã quay và chụp trước đó.

Gã "phi công" đưa người phụ nữ có chồng vào bẫy

Khi đã nhận đủ tiền, gã "phi công" này vẫn tiếp tục đe dọa nạn nhân, buộc phải duy trì mối quan hệ bất chính này nên đã bị nạn nhân tố cáo.

Hiền bị bắt giữ và đã giao nộp 175 triệu đồng.