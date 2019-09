Một lãnh đạo Công an TP HCM cho biết đến khoảng 15 giờ ngày 20-9 đã có khoảng 500 người đến hỏi thủ tục tố cáo Alibaba lừa đảo. Trong đó, Công an TP HCM đã trực tiếp hướng dẫn và tiếp nhận hơn 100 đơn tố cáo Alibaba lừa đảo.

Rất nhiều người cho biết lâm vào cảnh nợ nần, vợ chồng lục đục vì nghe theo lời ngon tiếng ngọt của nhân viên Alibaba đầu tư vào đất nền. Người ít nhất cũng hơn 200 triệu, người nhiều lên đến hàng tỉ đồng.

Nhiều người phải đeo khẩu trang viết đơn tố cáo vì sợ người thân biết chuyện, trách móc. Rất nhiều người cho biết sở dĩ lâm vào cảnh khốn cùng là do tin vào lời đường mật, lãi nhiều từ đội ngũ nhân viên bán hàng hùng hậu của Alibaba.

Công an TP HCM đề nghị ai là khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền, các bị hại bị Công ty CP Địa ốc Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Công an TP HCM (địa chỉ 674, Đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.