Lúc 8 giờ 45 ngày 20-9, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo Công ty CP Địa ốc Alibaba đã có mặt tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.



Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an TP HCM triệu tập bà Như để làm rõ nhiều vấn đề then chốt trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Bà Như "khoe" giấy triệu tập trên mạng



Trước đó, sáng 19-9, bà Như đã livestream trên facebook của Alibaba nhằm mục đích trấn an khách hàng. Bà Như cho biết trong buổi khám xét ngày 18-9, công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ. Đồng thời, trong buổi livestream này bà như còn nói rằng nhiều khách hàng được công an kêu lên ký khống vào tờ giấy trắng không có nội dung để kiện công ty (!).

Bà Ngọc Như và trợ lý đã đến Cơ quan điều tra sáng 20-9

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-9, Công an TP HCM đã phong tỏa trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba tại quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, bắt giữ Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và CEO Nguyễn Thái Luyện. Hiện Công an TP HCM đang mở rộng vụ án.