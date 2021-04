Clip Công an Phú Quốc truy quét tín dụng đen

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP Phú Quốc nói riêng, Công an tỉnh Kiên Giang nói chung đã mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các băng nhóm có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê. Tại Phú Quốc, công an đã phát hiện xử lý nhiều đối tượng có hành vi treo, dán quảng cáo trên cột điện và phát tờ rơi cho vay tiền; tịch thu hàng chục ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay tiền và buộc các đối tượng này tháo gỡ nhiều tờ quảng cáo, dán trên cột điện. Bắt giam nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức trên.

Theo lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, thời gian qua việc kiên quyết xử lý triệt để đối với tượng treo, dán quảng cáo, phát tờ rơi mang lại hiệu quả rất cao và hạn chế người dân tiếp cận vay tiền từ kênh thông tin này. Đồng thời trong thời gian tới cơ quan công an tăng cường công tác kiểm tra nhà trọ, nhà cho thuê kịp thời phát hiện các nhóm cho vay ẩn náu để xử lý.