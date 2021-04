Clip Gã đàn ông 43 tuổi tại cơ quan công an

Sáng 18-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Thành Tường (SN 1978; ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Phan Thành Tường tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 15 giờ ngày 27-3, bé N.D. (SN 2014) đi đến phía sau nhà của Tường chơi. Lúc này, Tường ở nhà một mình. Sau đó, Tường và bé D. cùng đùa giỡn với con chó nhỏ của Tường.

Lợi dụng xung quanh không có ai, Tường đã thực hiện hiện hành vi xâm hại bé D. Sự việc sau đó được D. kể lại cho cha mẹ nghe nên Tường bị công an bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Tường đã thừa nhận hành vi làm bậy của mình.