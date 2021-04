12 giờ trưa 1-4, sau cuộc họp của Đoàn Công tác Bộ Y tế với cán bộ lãnh đạo Bệnh Viện Tâm thần Trung ương I tại bệnh viện (huyện Thường Tín, TP Hà Nội), nhiều phóng viên cơ quan báo chí đã đợi ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, để phỏng vấn nhằm rộng đường dư luận về vụ đường dây mua bán ma túy tại bệnh viện này.

Tuy nhiên, sau khi rời phòng họp, ông Tịnh đã kiên quyết từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí và đề nghị phóng viên gặp ông Nguyễn Tấn Đại, Phó giám đốc bệnh viện. Sau đó, nhiều phóng viên đã liên hệ điện thoại tìm gặp ông Nguyễn Tấn Đại đều không được.



CLIP: Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ chối trả lời phóng viên

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 31-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, khởi tố 6 bị can, trong đó có 1 cán bộ bệnh viện. Đường dây này do Nguyễn Xuân Quý đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý đã tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ tại đây và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Quý đã cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả trinh sát còn phát hiện Quý cùng đàn em mời bạn bè, gái "dịch vụ" trong đó có cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại đây. Thậm chí Quý còn tổ chức đường dây buôn bán ma tuý tại bệnh viện này.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần trung ương I, để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Kết quả test nhanh máu và nước tiểu của Vũ phát hiện dương tính với ma túy.