Gần 23 giờ ngày 31-3, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đề nghị nghiêm khắc xác minh và xử lý vụ việc liên quan tới vụ án ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nơi phát hiện đường dây mua bán ma túy đội lốt bệnh nhân tâm thần

Công văn do ông Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - ký nêu rõ ngày 31-3, trên các phương tiện truyền thông đưa tin về việc “Bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I”. Nội dung phản ánh Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy do một người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cầm đầu với một số tình tiết liên quan tới Bệnh viện như cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy; được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt theo nhu cầu...

Tiếp theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh qua đường dây nóng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I khẩn trương xem xét, làm rõ nguyên nhân vụ việc, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện với cơ quan công an và các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người, đúng tội.

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự bệnh viện, rà soát và chấn chỉnh quy trình quản lý người bệnh trong thời gian điều trị nội trú theo đúng quy định. Đồng thời báo cáo nhanh vụ việc về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước 10 giờ ngày 1-4.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 31-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (huyện Thường Tín, TP Hà Nội), khởi tố 6 bị can, trong đó có 1 cán bộ bệnh viện.

Đường dây này do Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cầm đầu. Quý đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Đối tượng này tạo lập cơ sở, với mục đích để bản thân cùng đàn em tổ chức mua bán ma túy, bay lắc ngay tại phòng điều trị.

Công an TP Hà Nội cho biết đây là lần đầu tiên phát hiện thủ đoạn rất mới của tội phạm, núp bóng dưới mác bệnh nhân tâm thần để biến phòng bệnh nội trú thành nơi buôn bán, tàng trữ ma túy.