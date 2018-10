Clip: Hai tên trộm táo tợn vào khu nhà trọ trộm xe máy Exciter

08/10/2018 19:06





Ngày 8-10, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang truy tìm 2 đối tượng táo tợn vào khu nhà trọ trộm xe máy. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 7-10, anh Nguyễn Hoàng T. (24 tuổi; ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) đến nhà trọ của bạn trong xã chơi.

Đến khoảng 13 giờ 25 phút cùng ngày, anh T. ra về thì phát hiện xe máy hiệu Exciter 135cc (biển số 64B1-640.56) trị giá khoảng 30 triệu đồng của mình dựng trước cửa phòng biến mất. Anh T. đã đến công an trình báo vụ việc.

Tên trộm dắt xe của anh T. đi sau khi mở ổ khoá. Ảnh: cắt từ camera an ninh

Nhận được tin báo, Công an xã Long Phước và Công an huyện Long Hồ đã đến hiện trường xác minh sự việc và trích xuất camera an ninh khu nhà trọ điều tra vụ việc.

Clip: Hai tên trộm táo tợn vào nhà trọ trộm xe máy. Clip: camera an ninh nhà trọ

Theo hình ảnh trên camera an ninh cho thấy, vào khoảng thời gian trên có 2 thanh niên đi trên một xe máy (chưa rõ biển số) vào khu nhà trọ, và đến chỗ xe anh T. thì một tên cầm lái (đã bịt mặt) đi xuống quan sát. Thấy không có ai, người này dùng vật đưa vào ổ khóa xe của anh T. rồi loay hoay mở ổ. Sau đó, cả 2 bỏ đi nhưng khoảng 5 phút sau, tên bịt mặt lúc nãy quay lại, trộm chiếc xe máy của anh T. đi mất.

Ca Linh