Ngày 20-4, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang) đã bàn giao 7.050 gói thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất cho Công an huyện Châu Thành để tiến hành điều tra, làm rõ.

Clip CSGT phát hiện điều bất ngờ bên trong chiếc ôtô gây tai nạn

Vào ngày 5-3, xe ôtô (biển kiểm soát 51G-17178) va chạm với một xe máy trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường để giải quyết thì tài xế xe ôtô đã khóa cửa xe, rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cả 2 phương tiện được niêm phong và đưa về Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương.

Chiếc ôtô bị tài xế bỏ lại hiện trường

Sau khi xác minh, truy tìm được chủ xe, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương đã mời Võ Văn Rô (ngụ tỉnh Sóc Trăng) đến giải quyết.

Trưa 19-4, Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương tiến hành mở niêm phong, kiểm tra xe ôtô này thì phát hiện số thuốc lá nêu trên nằm bên trong xe.

Hàng hóa bất ngờ bên trong chiếc ôtô gây tai nạn

Ông Rô cho biết đã cho một người cư trú tại quận 7, TP HCM thuê xe ôtô cho đến khi hay tin xe gây tai nạn và va chạm giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành phối hợp với VKSND cùng cấp tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.