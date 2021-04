Clip công an lấy lời khai bợm nhậu đâm trọng thương 3 người

Ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Danh Thu (SN 1983; ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành) về tội "Cố ý gây thương tích". Các nạn nhân trong vụ án này là: Danh Út, Danh Trường Giang và Lâm Thành Quang, ngụ cùng địa phương với bị can.

Tại cơ quan công an, Danh Thu khai nhận vào khoảng 21 giờ ngày 9-1, trên đường đi nhậu về thì phát hiện nhà bà Thị Út (ngụ thị trấn Minh Lương) đang tổ chức đám cưới nên ghé lại và được mời vào dự tiệc.



Trong lúc nhậu, giữa Danh Thu và Danh Lành (khách dự tiệc) xảy ra cự cãi với nhau. Bị Lành đánh, Thu chạy về nhà lấy dao quay lại tìm Lành để "trả thù" nhưng không gặp. Lúc này, ông Danh Út, Danh Trường Giang, Lâm Thành Quang thấy Thu cầm dao nên can ngăn và kêu Thu về nhà.

Đang trong cơn nóng giận, Thu bất ngờ đâm nhiều nhát trúng vào 3 người này làm họ bị trọng thương. Sau khi gây án, Thu bỏ về và ném bỏ con dao ở ven đường. Còn ông Út, Giang và Quang được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích mà Thu gây ra cho ông Quang là 47%, Út và Giang là 01%.

Xét thấy hành vi của bị cáo Danh Thu là nguy hiểm cho xã hội, dùng hung khí sắc nhọn xâm hại đến sức khỏe và tính mạng cho nhiều người, Công an huyện Châu Thành đã bắt bị can tạm giam để điều tra.