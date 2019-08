Ngày 19-8, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ việc chị Võ Thị Kim T. (34 tuổi, HKTT tại Bình Dương) bị một một người đàn ông đâm nhiều nhát vào vùng cổ. Vụ việc xảy ra tại khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương.



Clip người phụ nữ bị tấn công trên đường

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 18-8, khi chị T. cùng người thân chạy xe máy đi ăn sáng. Khi vừa lên xe chuẩn bị đi về thì bất ngờ người đàn ông tên H. lao đến từ phía sau dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ chị T.

Hung thủ

Nạn nhân tại bệnh viện

Sau khi gây án, người này thản nhiên bỏ đi, mọi người đưa chị T. đi cấp cứu trong tình trạng mất khá nhiều máu. Hiện tại, chị T. đang được phẫu thuật tại Bệnh viện Thủ Đức (TP HCM).

Được biết chị T. là chủ một doanh nghiệp nấu ăn. Vợ của người đàn ông đâm chị T. là bạn làm ăn với chị T.