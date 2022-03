Người đi đường phát hoảng với nhóm thanh niên đập phá xe tải và hành hung tài xế

Chiều 8-3, trên mạng xã hội xuất hiện clip có nội dung một nhóm gần chục người mang theo hung khí là rựa cán dài đập nát kính xe tải trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Phía bên trái cửa cabin cũng bị đập bể kính, nhiều người trong nhóm leo lên, nhoài hẳn vào trong cabin hành hung tài xế.

Thời điểm xảy ra sự việc là lúc công nhân tan tầm nên giao thông khu vực này rất hỗn loạn. Những người đi đường chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì nhóm này quá liều lĩnh và manh động.

Nhóm thanh niên hung hãn trèo lên xe tải đập phá

Theo một nguồn tin, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc thì có một thanh niên đi ngược chiều lấn vào làn đường dành cho ô tô. Khi tài xế bóp còi thì người này chửi bới rồi kéo ga phóng đi.



Tài xế xe tải tiếp tục hành trình được một đoạn không xa thì nhiều đối tượng bất ngờ chạy áp sát chặn trước đầu xe, tấn công như trên.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an TP Thuận An cho biết đơn vị chưa nắm được vụ việc trên. "Tuy nhiên, nếu xảy ra trên địa bàn thì công an sẽ cho điều tra và xử lý"- vị lãnh đạo nói.