Ngày 8-3, Công an tỉnh Hải Dương cho hay cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Ngô Văn Phương (SN 2000, trú tại thôn Nhật Tiến 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 3-2021, do không có công ăn việc làm ổn định, Phương bỏ nhà đi lang thang ở các tỉnh phía Nam. Túng thiếu, Phương nảy sinh ý định lừa tiền của người đặt mua hàng trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 8-2-2022, khi đang ở xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), Phương truy cập nhóm Facebook "Hội buôn dầu ăn" tìm người để lừa và phát hiện tài khoản Facebook "Thành Danh" của chị Vũ Thị H. ở xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, tình Hải Dương) có nhu cầu mua dầu ăn.

Tìm được "con mồi", Phương liền điện thoại cho chị H., giới thiệu là thành viên trong nhóm "Hội buôn dầu ăn". Tin tưởng, chị H. hỏi mua 300 thùng dầu ăn hiệu Freda loại 10 lít/can (1 thùng có 2 can) và 50 thùng dầu Freda đóng bịch 18 kg/thùng. Phương báo tổng số tiền là 237 triệu đồng.

Ngay sau đó, Phương lại tìm đại lý đặt mua đủ số lượng theo đơn đặt hàng của chị H. và đặt cọc 3 triệu đồng. Khi đại lý hẹn 3 ngày sau gom đủ hàng thì Phương cũng hẹn chị H. khoảng 3 ngày sau sẽ có hàng. Hai bên thống nhất nhận hàng xong thì thanh toán 217 triệu đồng, người mua được giữ lại 20 triệu đồng đến khi giao hóa đơn đỏ thì thanh toán đủ.

Ngày 11-2, đại lý gọi điện cho Phương báo 21 giờ cùng ngày sẽ giao hàng. Phương lại lập tức thông báo cho chị H. thời gian nhận hàng và lấy cớ bận không đến giao được, nhờ tìm người bốc hàng với tiền công 1 triệu đồng. Hồi 20 giờ 30 cùng ngày, Phương nhắn cho chị H. số điện thoại của người giao hàng và số tài khoản của mình để chuyển tiền thanh toán. Khi thấy xe chở hàng đến nơi, tin tưởng chị H., đã gửi số tiền 216 triệu đồng qua tài khoản cho Phương.

Sau khi nhận hàng xong, chị H. làm việc với người giao hàng thì mới "té ngửa" biết mình bị "ăn trái đắng" nên trình báo cơ quan công an.

Quá trình xác minh điều tra, lần theo dấu vết của đối tượng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và bắt giữ được Ngô Văn Phương.

Theo khai nhận ban đầu, "siêu lừa" này đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 18 người khác với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Thủ đoạn của Phương là tìm người cần mua hàng qua mạng, "chốt" số lượng, giá, thời gian, địa điểm giao hàng, Phương liên hệ với đại lý thật hỏi mua các mặt hàng mà bị hại đặt mua và đặt cọc tiền, thống nhất giao, nhận hàng xong sẽ thanh toán hết. Hành vi này để đại lý tin tưởng chở hàng đến cho bị hại. Khi nhận hàng, bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Phương.