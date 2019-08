Ngày 31-8, thượng tá Bùi Thế Thành, Trưởng Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, cho biết tối ngày 30-8, Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), nghi phạm tại axit vào mặt nữ nhân viên trạm dừng nghỉ, đã tới cơ quan công an đầu thú sau một thời gian lẩn trốn.



Trạm dừng nghỉ xảy ra sự việc

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 18-8, tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, Quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), xảy ra sự việc nữ nhân viên phụ bếp của trạm này bị một thanh niên lạ mặt tạt axit vào mặt, gây bỏng nặng.

Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm trên, một nam thanh niên cao khoảng 1,65 m, nặng trên 50 kg, tay phải có hình xăm tiến vào khu vực nhà bếp. Đối tượng này tiếp cận và đến sát nữ phụ bếp là chị Bùi Thị Nh. (SN 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình) đang làm việc tại khu bếp, nhanh tay tạt ca axít vào mặt nữ nhân viên rồi nhanh chân tẩu thoát.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nạn nhân không kịp phản ứng. Phát hiện vụ việc, những người có mặt trong nhà bếp nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Video clip sự việc

Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương với thương tích rất nặng, bị hỏng mắt trái, mắt phải thị lực giảm 20/400 và bỏng nặng vùng mặt.

Theo thượng tá Bùi Thế Thành, sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, do Công an huyện Cao Phong làm trưởng ban, sau khi xác định được nhân thân đối tượng gây án, ban chuyên án đã cử tổ công tác đi các tỉnh phía Nam truy bắt nghi phạm theo lệnh bắt khẩn cấp.

"Sau một thời gian bỏ trốn thì đêm qua 30-8, đối tượng đã ra đầu thú tại trụ sở UBND xã Long Hà, huyện Phú Riềng. Chiều nay 31-8, chúng tôi sẽ áp giải đối tượng về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật"- thượng tá Thành thông tin.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cao Phong tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.