Clip khen thưởng tập thể phá án

Sáng 23-1, tin từ Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao thưởng cho 2 tập thể là Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Cái Bè về thành tích xuất sắc trong khám phá án cướp giật tài sản. Mỗi tập thể được UBND tỉnh Tiền Giang thưởng 15 triệu đồng.

Đại tá Phan Văn Trảng (giữa), Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, trao thưởng cho 2 tập thể

Với sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, vào đêm 21-1, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Cái Bè đã phá chuyên án cướp tài sản, bắt 3 đối tượng, gồm: Trương Minh Điền (SN 1996; ngụ ấp khu phố 4, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè); Huỳnh Văn Mọi (SN 1993; ngụ ấp Chiến Thắng, xã Tân Hội Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Nam Huy (SN 1988; ngụ ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè). Tang vật thu giữ là 14 điện thoại di động, 18 túi xách, 2 dây chuyền, 2 nhẫn vàng, 3 xe máy và một số giấy tờ có liên quan.

Ba đối tượng cướp giật tài sản bị bắt

Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.

"Đây là một trong những thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị của lực lượng công an trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh", lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, cho biết.