Ngày 3-12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ mở rộng điều tra vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu.



Công an TP HCM đánh giá đây là chiến công lớn của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao từ khi được thành lập vào giữa tháng 1-2021.

Đây là chiến công lớn của Công an TP HCM

Chuyên án được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP HCM. Tang vật thu được trị giá gần 21 tỉ đồng, trong đó có 2,9 tỉ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh. Tổng số tiền giao dịch hơn 3,8 tỉ USD- tương đương 87.612 tỉ đồng.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt các đối tượng

Một người trong nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Công an lấy lời khai và thu thập tài liệu

Để tham gia đánh bạc, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.

Ngoài ra, nhằm thu hút người tham gia cờ bạc, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.