Sáng 16-12, tin từ Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết sau vài giờ sau khi Giám đốc Công an tỉnh phát động cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an TP Cà Mau phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đã bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn.



Clip Trinh sát khống chế, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Theo đó, vào tối 15-12, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một ôtô biển số tỉnh Tiền Giang có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Lúc này, 2 đối tượng đang đi trên xe có ý định kháng cự để bỏ chạy thì đã bị các trinh sát khống chế.

Đối tượng Hùng cùng tang vật là ma túy

Hai đối tượng khai tên Nguyễn Văn Sang (SN 1970; ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Lư Phước Hùng (SN 1983; ngụ quận 11, TP HCM). Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 3 bọc nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng khoảng 1,15kg và 2 viên nén cùng một số tang vật khác.

Đấu tranh khai thác, Hùng khai nhận số tang vật trên là ma túy, đang trên đường mang đi giao cho một đối tượng khác thì bị bắt quả tang.

Qua test nhanh, Hùng dương tính với ma túy. Theo hồ sơ, Hùng từng có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".