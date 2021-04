Sáng 18-4, tại Trung tâm Báo chí TP HCM, Công an TP HCM đã thông tin một số vụ án xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức. Tham dự có thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP HCM; đại diện Công an TP Thủ Đức và các cơ quan liên quan.

Thượng tá Nguyễn Lê Hùng - Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết vụ án Lê Chí Thành (SN 1983, tạm trú phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) bị khởi tố tội "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ Luật hình sự đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Lê Chí Thành sau khi bị khởi tố thì công an xác minh được hộ khẩu thường trú ở Bình Thuận, tạm trú quận 12 (TP HCM) và hiện công an đang tiếp tục xác minh.

Nguyên nhân khởi tố vụ án là do ngày 20-3, Tổ Tuần tra Đội CSGT Rạch Chiếc thực hiện kế hoạch tuần tra Lê Chí Thành điều khiển xe ô tô vi phạm giao thông nên kiểm tra. Trong lúc lực lượng CSGT đưa xe về trụ sở thì Thành có hành vi chống người thi hành công vụ với thời gian là trên 3 tiếng.

Sau khi tiếp nhận tin báo Lê Chí Thành chống đối, Công an TP Thủ Đức và VKSND cùng cấp đã củng cố chứng cứ, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Thành 2 tháng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Lê Chí Thành



Theo Công an TP Thủ Đức, trước đó Lê Chí Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Lê Chí Thành đã tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.



Về việc Lê Chí Thành cấu kết với các đối tượng liên quan, Công an TP Thủ Đức cho biết hiện nay Công an tỉnh Bình Thuận cũng đang phối hợp làm rõ hành vi. Việc Lê Chí Thành quay clip trục lợi như thế nào trên mạng xã hội thì Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra.