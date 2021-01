Ngày 4-1, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc hồi tháng 6-2019 ra xét xử.



Các bị cáo tại phiên tòa sáng 4-1

Trong vụ án này, trước đó, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã truy tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (nguyên phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng); Nguyễn Thị Kim Liên (em gái bà Kim Anh, nguyên cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3); Đặng Hải Anh (nguyên chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2) và Nguyễn Thị Thùy Linh (thành viên đoàn thanh tra) cùng về hành vi "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Video clip: Xét xử nguyên phó phòng thanh tra Bộ Xây dựng "vòi" 2,1 tỉ đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm trụ sở phiên tòa đã được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Những người tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy triệu tập mới được vào bên trong trụ sở.

Khoảng 7 giờ 45 phút 2 xe đặc chủng đưa 4 bị cáo tới phiên toà. Các bị cáo và người tham gia phiên tòa phải đeo khẩu trang trước khi vào phòng xử án để phòng chống bệnh Covid-19.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh được đưa tới phiên toà

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh ra tòa với trang phục áo màu xám, quần đen, tóc búi cao. So với thời điểm còn tại vị, bị cáo Kim Anh có nhiều tóc bạc hơn nhiều. Một bị cáo nữ khác luôn lấy tay che mặt để tránh ống kính của phóng viên.

Trong phần thủ tục trước phiên toà, thư ký phiên tòa điểm danh những người có nghĩa vụ liên quan trong đó Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng.

Tại phiên toà, một luật sư cho các bị cáo đã đề nghị hoãn phiên tòa do phiên tòa vắng nhiều người có nghĩa vụ liên quan. Một nữ luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh cho rằng thân chủ của bà đã bị giam giữ nhiều tháng do trong công tác điều tra kéo dài hơn 1 năm. Do đó, việc này sẽ ảnh hưởng tâm lý tinh thần của bị cáo nên luật sư đề nghị nếu hoãn phiên tòa thì sớm đưa ra xét xử.

Sau khi vào hội ý ít phút, chủ tọa phiên tòa thông báo tại phiên tòa hôm nay 30 người có nghĩa vụ liên quan đã vắng mặt không lý do nên chủ tọa quyết định hoãn phiên toà. Thời gian xét xử lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Theo cáo trạng, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Bộ xây dựng ban hành Quyết định thanh tra ngành số 1369/QĐ-BXD ngày 24-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2019 với đối tượng thanh tra là UBND huyện Vĩnh Tường, nội dung thanh tra "Công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn". Theo đó, giao cho Nguyễn Thị Kim Anh, phó trưởng phòng, Thanh tra viên chính làm trưởng đoàn; Lưu Vân Oanh, Phó trưởng phòng, làm phó trưởng đoàn cùng một số thành viên là Nguyễn Thị Kim Liên, thanh tra viên chính; Ứng Thị Phượng Hiền, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh là thành viên của đoàn.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Kim Anh trên cương vị Trưởng đoàn thanh tra với mục đích vụ lợi, là người chủ mưu, chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra cùng được giao thanh tra nội dung công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, không đúng phạm vi, nhiệm vụ, chức trách được giao để đe dọa các cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND các xã thuộc huyện Vĩnh Tường để chiếm đoạt tài sản chia nhau. Đơn cử, tổ chức thanh tra tràn lan gồm 29/29 UBND các xã, thị trấn không đúng đối tượng thanh tra; thu, nhận tài liệu không lập biên bản, trong biên bản làm việc lại ghi yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm hoặc đình chỉ hoạt động, Biên bản dự thảo lại ghi quản lý theo tài liệu mật, nhưng sau khi các đơn vị nộp tiền theo yêu cầu để chiếm đoạt lại xé bỏ biên bản.

Tổ công tác không có thẩm quyền yêu cầu thu hồi tiền nhưng lại ghi trong biên bản là yêu cầu thu hồi tiền. Hành vi nêu trên của Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Kim Liên là trái với quy định của pháp luật. Các bị can áp đặt tự đưa ra mức tiền các đơn vị phải nộp và tỷ lệ ăn chia sổ tiền chiếm đoạt được là Đặng Hải Anh được chia 1/3 số tiền trực tiếp thu; Nguyễn Thùy Linh được chia 1/3 số tiền các đơn vị nộp liên quan đến hồ sơ Linh nghiên cứu, còn lại số tiền 2/3 sau này Nguyễn Thị Kim Anh hưởng lợi và chi chung.

Theo cáo trạng, với thủ đoạn và hành vi nêu trên đã gây cho nhiều cá nhân, tổ chức trên của các xã, thị trấn huyện Vĩnh Tường bức xúc đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nên hồi 15 giờ 10 phút ngày 12-6-2019 tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Cơ quan điều tra đã bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Kim Liên đang nhận tiền của nhiều đối tượng bị thanh tra với tổng số tiền phạm pháp quả tang và số tiền thu giữ qua khám xét tại phòng làm việc của Đoàn thanh tra gần 734 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã chứng minh được từ cuối tháng 5-2019 đến ngày 12-6-2019, Nguyễn Thị Kim Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt được của người đại diện của 54 doanh nghiệp liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư, với tổng số tiền là hơn 1,3 tỉ đồng và chiếm đoạt của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức khác nhưng không xác định được bị hại với số tiền là hơn 838 triệu đồng. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt và hưởng lợi là hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó, Kim Anh đã chia cho Đặng Hải Anh số tiền 183 triệu và Nguyễn Thùy Linh số tiền là hơn 116 triệu đồng.