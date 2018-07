Cổ đông kiện Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh

Cổ đông từng xô xát

Sáng 29-8-2017, Công ty An Thịnh tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung của đại hội có nhiều vấn đề, trong đó đáng chú ý nhất là việc bầu chọn HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022. Tuy nhiên, nhiều cổ đông khi đến dự đại hội đã không được cho vào công ty mặc dù có thư mời. Sự việc dẫn đến xô xát giữa các cổ đông và bảo vệ, phải cần đến sự can thiệp của công an.