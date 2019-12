Ngày 5-12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Tiên (SN 1999, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về tội Mua bán người.

Nguyễn Thị Tiên tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Thư

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng 8 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên khi đang trên đường đưa một thiếu nữ 16 tuổi và một người phụ nữ 24 tuổi trú tại tỉnh Nghệ An sang bán cho những người đàn ông Trung Quốc làm vợ với.giá từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi người.



Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự bắt tiếp đối tượng Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, các đối tượng còn thừa nhận vào năm 2015, đã bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng với giá 200 triệu đồng một người.

Được biết, vào năm 2015, khi mới 15 tuổi, Tiên đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Tuy nhiên, sau khi sang Trung Quốc, Tiên lại cấu kết với các đối tượng xấu lừa các cô gái trẻ người Việt Nam bán sang Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.