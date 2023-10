Ngày 15-10, Công TP Hà Nội đang tạm giữ T.D.Kh. (SN 1985, quê ở Thái Bình, trú tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm) để điều tra về hành vi Giết người. Kh. bị cáo buộc đã sát hại cô gái trẻ rồi phân xác vứt trên sông Hồng tại khu vực Bát Tràng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).



Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái. Ảnh: C.A.

Được biết, nạn nhân là cô gái có tuổi đời còn rất trẻ, từng là á khôi một cuộc thi sắc đẹp. Kh. được xác định là bạn trai của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13-10, người dân địa phương ở Bát Tràng phát hiện nhiều mảnh thi thể một người phụ nữ nổi trên sông Hồng và báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường để điều tra, đồng thời đưa thi thể lên bờ để xác định thân nhân.

Nạn nhân trong vụ án. Ảnh: C.A>

Tại hiện trường, phần thân của thi thể được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Nạn nhân sống ở gần sông Hồng, đã mất tích khoảng 1 tuần nay, thi thể có dấu hiệu bị ngoại lực tác động.



Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ nghi phạm T.D.Kh. (SN 1985, quê ở Thái Bình, trú tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm) khi người này lẩn trốn tại nhà riêng tại Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, nghi phạm đã dùng dao tự sát song không thành và được công an đưa đi cấp cứu.