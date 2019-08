Ngày 27-8, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Đây (25 tuổi) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người, gồm: Trần Văn Tới (26 tuổi), Trần Minh Đức (22 tuổi), Võ Ngọc Phong (26 tuổi), Trương Thành Nam (18 tuổi), Hồ Hoàng Thái (16 tuổi) và Nguyễn Ngọc Huy (16 tuổi; cùng ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nhóm 6 đối tượng tấn công công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 30-6, Đây điều khiển xe máy chở theo bạn gái trên đường nông thôn tại xã Thành Đông (huyện Bình Tân) thì xảy ra va chạm giao thông. Sau đó, Đây đánh nhau với một thanh niên tại địa phương nên bị Công an xã Thành Đông mời Đây về làm việc. Ngay sau đó, bạn gái của Đây đã gọi điện thoại cho 6 người trên đến trụ sở công an xã la hét, chửi thề, đòi bảo lãnh cho Đây.

Công an xã đã can ngăn nhóm người hung hãn này nhưng bị Đây cùng nhóm người trên dùng mũ bảo hiểm tấn công vào lực lượng, làm một công an xã bị thương. Sau khi gây sự, nhóm người này cùng rời khỏi trụ sở công an xã. Trước đó, vào tháng 3, Đây bị TAND huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) và TAND huyện Bình Tân tuyên phạt tổng cộng 18 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Trong thời gian Đây làm đơn kháng cáo thì tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội trên.