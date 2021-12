Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Hành hạ trẻ em".



Nạn nhân là cháu N.T.V.A. (8 tuổi) con gái ruột ông T. - người tình sống chung lâu nay với Trang.

Võ Nguyễn Quỳnh Trang được đưa về căn hộ dựng lại hiện trường bạo hành con gái ruột người tình đến tử vong

Tại cơ quan điều tra, Trang khai sống chung với ông T. như vợ chồng và cháu A. tại 1 căn hộ sang trọng ở quận Bình Thạnh. Thời gian chung sống với nhau, Trang thường xuyên đánh đập cháu A.

Khúc gỗ Trang sử dụng để bạo hành cháu bé

Để "dạy dỗ" con gái người tình, Trang đặt mua 1 roi mây về cất giấu trong nhà. Lần gần nhất đánh cháu A. roi mây bị gãy. Trang chưa hả giận liền dùng gậy gỗ tiếp tục đánh cháu bé.

Sáng 22-12, cháu A. học bài online xong thì Trang đến kiểm tra. Khoảng 14 giờ, Trang nấu phở cho cháu ăn, ép nước ổi cho cháu uống. Khi cháu A. đòi uống sữa, Trang đưa cho bé 3 hộp sữa.

Cháu bé tử vong thương tâm vì bị người tình của cha đánh đập

Sau khi ăn uống xong, Trang tiếp tục dạy cháu A. học bài. Cháu A. làm bài sai thì bị Trang đánh, làm bài tốt thì không bị đánh.

Khoảng 30 phút sau, cháu A. than mệt rồi vào phòng nôn ói. Trang liền dọn dẹp rồi gọi cho ông T. (cha cháu A.) về nhà. Ông T. chạy về đến nhà thấy con gái nôn ói liền đưa vào nhà vệ sinh lau chùi thì phát hiện mũi cháu có nhiều dị vật (thức ăn) nên dùng miệng hút ra.

Đến khi thấy cháu A. yếu dần, ông T. liền gọi điện nhờ bảo vệ chung cư cùng mình đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên, cháu A. đã tử vong trước khi đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quá khám nghiệm pháp y từ Công an quận Bình Thạnh xác định cháu A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Quá trình điều tra, công an nghi vấn Trang bạo hành cháu bé nên mời lên trụ sở công an lấy lời khai. Sau khi thu thập được chứng cứ về vụ việc, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang.

Về phần ông T., công an cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi, nếu xác định có dấu hiệu phạm tội sẽ xử lý nghiêm trước pháp luật.