Ngày 14-6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Đức Anh (SN 2002, trú phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng) về hành vi "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản".



Đối tượng Nguyễn Đức Anh

Theo điều tra, đầu tháng 5-2023, trên Facebook đăng hình ảnh khỏa thân của một cô gái kèm nội dung cho rằng người này chuyên lừa đảo, mượn tiền không trả.

Từ thông tin trên, Công an xác định người bị đăng ảnh là chị D.L (SN 2000, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Chị D.L cho biết, giữa tháng 4-2023, biết mình cần vay tiền, một người đã cho chị vay 3 triệu đồng.

Đáng nói, điều kiện vay là chị D.L phải tự chụp hình, quay phim hình ảnh khỏa thân của mình và gửi cho đối tượng.

Bên cạnh đó, tổng số gốc và lãi chị D.L phải trả là 4,8 triệu đồng và trả dần trong vòng 16 ngày, mỗi ngày 300.000 đồng (tương đương 100%/tháng). Nếu trả chậm một ngày, bên vay phải chịu phạt số tiền 300.000 đồng.

Nguyễn Đức Anh spam hình ảnh khỏa thân của nạn nhân lên các trang mạng xã hội

Tuy nhiên, chị D.L chỉ nhận được 1,89 triệu đồng. Đối tượng thông báo đã thu tiền phí giới thiệu khách hàng 450.000 đồng và thu trước số tiền gốc và lãi 2 ngày 600.000 đồng.

Đến ngày 30-4, chị D.L đã chuyển trả gần 5 triệu đồng (gồm cả tiền gốc, lãi và tiền phạt do có những ngày trả chậm) để tất toán khoản vay.

Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục sử dụng hình ảnh và video khỏa thân của chị D.L để uy hiếp, buộc phải chuyển thêm tiền, đồng thời đe dọa sẽ đăng hình ảnh, video khỏa thân của chị L. lên mạng xã hội.

Do nạn nhân không đồng ý, đối tượng đã đăng những hình ảnh khỏa thân nói trên vào phần bình luận trên Facebook của chị D.L và chồng.

Lo sợ, chị D.L tiếp tục chuyển cho đối tượng 3,45 triệu đồng. Tuy nhiên, vài tuần sau, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị D.L chuyển cho mình 3,8 triệu đồng...

Thu thập đầy đủ tài liệu, ngày 14-6, công an bắt giữ Nguyễn Đức Anh. Đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài chị D.L, còn có nhiều nạn nhân là phụ nữ trẻ có nhu cầu vay tiền đã bị đối tượng khống chế, làm nhục nhằm cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Công an quận Liên Chiểu đề nghị các nạn nhân sớm liên hệ để cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra.