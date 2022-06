Đêm 26-6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Louis (phường An Thạnh, TP Thuận An).

Thời điểm này, tại một phòng hát có 3 tiếp viên đang phục vụ khách. Trong đó, một nữ tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa với khách.

Theo công an, phòng hát được che chắn không cho người bên ngoài nhìn vào trong và luôn có nhân viên của quán đứng canh ngoài cửa. Ba nữ tiếp viên khai nhận đến phục vụ cho khách và được trả 1,5 triệu đồng/người.

Qua kiểm tra nhanh, cả 3 tiếp viên đều dương tính với chất ma tuý.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có loạt phóng sự điều tra liên quan đến các dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke. Sau đó, công an các địa phương liên tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm này.