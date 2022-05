Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Vương (SN 1990; ngụ xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và giết người.



Trước đó, vào giữa tháng 4, Vương đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giữ người trái pháp luật. Nạn nhân trong vụ án này là bà Trần Thị E. (SN 1955), mẹ vợ của Vương.

Theo kết quả điều tra, năm 2010, chị Phạm Thị K. (SN 1991) và Vương yêu nhau. Do gia đình bà E. không đồng ý nên cả 2 cùng lên TP HCM làm thuê và có với nhau 2 đứa con.

Sau khi K. bỏ đi theo Vương, bà E. tức giận, không nhận chị là con nữa nên từ đó vợ chồng Vương không dám về nhà mẹ vợ. Cách nay khoảng 2 năm, bà E. bỏ qua mọi việc, chấp nhận K. và 2 cháu ngoại nhưng vẫn còn giận Vương.

Tết vừa rồi, Vương và K. về nhà bà E. chơi. Sau khi lên TP HCM tiếp tục mưu sinh thì cặp vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn do Vương ghen tuông, đánh K. gây thương tích. Tức giận, K. dẫn 2 con về nhà người thân ở Bạc Liêu trốn, đồng thời gửi đơn đến TAND huyện Gò Quao xin ly hôn

Do tìm kiếm nhiều nơi không gặp vợ con nên Vương nghĩ ra cách khống chế mẹ vợ để bà chỉ ra nơi ở của K. Từ đó, Vương đặt mua trên mạng xã hội một khẩu súng ngắn và 16 viên đạn.

Chiều 9-4, lợi dụng lúc bà E. ở nhà một mình, Vương vào nhà rồi dùng súng khống chế, bắt giữ bà nhốt bên trong. Vương buộc bà E. phải điện thoại kêu K. về nhà, nếu không về sẽ giết bà.

Sau đó, Vương điện thoại cho K. nói "không về tao sẽ giết mẹ mày" rồi dùng súng bắn nhiều phát đạn, trong đó một phát trúng tivi; số còn lại bắn lên mái nhà.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Vĩnh Phước A phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã đến hiện trường dùng loa kêu gọi, thuyết phục, kêu Vương mở cửa, bỏ súng và thả con tin để tránh thương vong. Tuy nhiên, sau nhiều giờ thuyết phục, Vương vẫn không chấp hành.

Hiện trường nơi Vương dùng súng khống chế bắt giữ mẹ vợ

Lực lượng xã buộc phải phá cửa nhà để giải thoát con tin và bắt giữ Vương. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng chức năng phá cửa, Vương dùng súng bắn trúng một người. Nhờ mặc áo giáp nên người này chỉ bị bầm ngoài da.

Khi lực lượng xã vào được bên trong thì Vương liền khống chế bà E. và dọa giết nạn nhân. Vì an toàn tính mạng cho nạn nhân, lực lượng xã buộc phải trở ra ngoài.

Xét thấy đối tượng vẫn ngoan cố, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Gò Quao giải thoát con tin một cách an toàn, tránh thương vong.

Đến 3 giờ ngày 10-4, khi lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm đến hiện trường thì Vương vẫn còn khống chế nạn nhân và khóa cửa. Lúc này, công an đã tổ chức đưa vợ và cha ruột của Vương đến vận động, thuyết phục gã buông súng, thả con tin.

Biết không thể chống cự, Vương đã ném khẩu súng và đạn ra ngoài

Bị can Nguyễn Văn Vương

Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Vương tiếp tục bắn một phát đạn uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ và câu cổ, chĩa súng vào đầu bà E. dẫn ra ngoài lộ.

Đến 11 giờ, bà A. (mẹ ruột của Vương) tới hiện trường. Chỉ huy lực lượng giải cứu con tin đã trao đổi, yêu cầu bà A. hợp tác, thuyết phục kêu gọi Vương bỏ súng, ra đầu hàng để được sự khoan hồng của pháp luật. Hai con của Vương cũng lên tiếng kêu gọi.

Nhân lúc con rể đang nói chuyện điện thoại với mẹ ruột và các con, bà E. đã trốn thoát ra ngoài bằng cửa sau. Lúc này, biết không thể chống cự, Vương liền ném súng ra sân đầu hàng và bị công an khống chế, bắt giữ sau đó.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một khẩu súng ngắn, 14 vỏ đạn đã bắn và 3 viên chưa sử dụng.