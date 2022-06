Ngày 18-6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sau thời gian theo dõi địa bàn và nắm thông tin, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 17-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa bắt quả tang Bùi Văn Minh (trú tại phường Phước Nguyên) đang cất giấu 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Số ma túy thu giữ tại nhà đối tượng Võ Trung Hồng

Qua đấu tranh mở rộng, khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an TP HCM bắt khẩn cấp Võ Trung Hồng (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) khi đối tượng này đang cất giấu ma túy.

Khám xét trên người và phòng trọ của Hồng tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 4,2kg và 2.128 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác. Tổng khối lượng khoảng 4,9kg, lớn nhất từ trước đến nay mà Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.

Ngay trong ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã di lý Võ Trung Hồng từ TP HCM về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hồng đã khai nhận hành vi phạm tội.