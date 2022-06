Ngày 3-6 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tổ chức Hội nghị song phương sơ kết 6 tháng thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Công an hai nước về hợp tác phòng, chống ma túy.



Sau 6 tháng triển khai thực hiện bản ghi nhớ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phát hiện, đấu tranh thành công 112 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 140 đối tượng, thu giữ 83,6 kg heroin, 109 kg ma túy tổng hợp. Trong đó, xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ; phối hợp bắt giữ 16 đối tượng truy nã về ma túy của Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào.

Quang cảnh hội nghị

Theo Bộ Công an, Việt Nam và Lào là hai quốc gia chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ tình hình tội phạm ma túy ở khu vực "Tam giác vàng" - một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Ma túy sử dụng chủ yếu tại Lào vẫn là dạng tổng hợp gốc amphetamine (ATS), sau đó là heroin, thuốc phiện, cần sa, đồng thời là điểm trung chuyển một lượng lớn tiền chất đến khu vực "Tam giác vàng" để sản xuất trái phép các chất ma túy. Tuyến biên giới Bắc Lào được xác định là tuyến trọng điểm về nguồn cung ma túy vào địa bàn Lào; tuyến phía Nam Lào tiếp giáp với Việt Nam và Campuchia được coi như "cửa ra" của các loại ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" qua Lào sang nước thứ ba.

Hồi tháng 4-2022, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với triệt phá đường dây ma tuý "khủng" từ Lào về huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) rồi trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ảnh: Ninh Cơ

Nhiều tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người nước ngoài (chủ yếu người Lào, Trung Quốc với các đối tượng người Việt Nam) "cắt rừng" vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Tội phạm ma túy trên tuyến này hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" tấn công lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết sau nạn dịch Covid-19, hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có liên quan đến hai nước đang có xu hướng gia tăng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn; tội phạm ma túy có sự liên quan với tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Dự báo thời gian tới tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.