Chiều 14-10, Công an TP Đà Nẵng đã có văn bản cảnh báo về tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Theo cơ quan công an, tội phạm công nghệ cao gần đây nổi lên phương thức thủ đoạn mới và tinh vi hơn trước. Các đối tượng dùng công nghệ giả danh số điện thoại chăm sóc khách hàng 18001090 được lưu sẵn trong sim của các nhà mạng với tên CSKH.

Khi kẻ xấu gọi đến thì điện thoại sẽ hiển thị người gọi là CSKH khiến người dân nhầm tưởng nhà mạng gọi. Đối tượng lừa đảo xưng nhân viên chăm sóc khách hàng thông báo thông tin cá nhân của nạn nhân bị lộ, hướng dẫn nạn nhân kết nối với điều tra viên, kiểm sát viên để thông báo về vụ án mua bán ma túy, rửa tiền...

Các đối tượng này dùng chiêu thức dọa nạt rồi hướng dẫn nạn nhân lập tài khoản chuyển tiền rồi thực hiện chuyển sang số tài khoản khác để chiếm đoạt.

Công an TP Đà Nẵng cảnh báo người dân về việc lừa đảo qua điện thoại

Công an Đà Nẵng khẳng định đối với thông tin các vụ án, công an không trao đổi qua điện thoại mà chỉ phát giấy mời hoặc giấy triệu tập. Công an không có tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh vô tội.

Công an Đà Nẵng lưu ý tất cả số điện thoại giả mạo theo số máy của cơ quan chức năng đều có dấu (+) phía trước dãy số. Người dân cần cảnh giác khi có số điện thoại lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Khi bị lừa đảo, cần báo cơ quan chức năng để xử lý hoặc nếu đã chuyển tiền thì phải thông báo ngay cho ngân hàng để kịp thời phong tỏa tài khoản.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã có nhiều vụ lừa đảo mà đối tượng dùng số điện thoại của trực ban Công an TP, xưng danh Công an TP. Công an TP Đà Nẵng thời gian qua cũng tiếp nhận nhiều vụ việc lừa đảo như hình thức nói trên.