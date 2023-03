Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc ra quân đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười trên địa bàn, ngày 2-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Công an quận Hải Châu tiến hành kiểm tra, triệt phá đồng loạt 3 tụ điểm chuyên kinh doanh, cung cấp bình khí cười N2O.

Qua đó, thu giữ 103 bình khí cười, 4 xe ô tô và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ.