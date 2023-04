Ngày 11-4, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ một người dân thu giữ nhiều linh kiện, súng đạn...



Qua công tác nắm tình hình, tối 10-4, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Thành Long, Công an huyện Châu Thành kiểm tra hành chính số nhà 245, ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành.

Tang vật công an thu giữ tại nhà của Phong

Qua kiểm tra, phát hiện Phạm Thanh Phong (SN 1985) đang tàng trữ nhiều linh kiện súng hơi và súng săn gồm: 1 cây súng hơi tự chế; 1 hộp tiếp đạn; khoảng 1.100 viên đạn các loại; 4 báng súng và nhiều linh kiện, bộ phận của súng hơi tự chế khác nhau...

Phong khai khoảng tháng 5-2021 có lên mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở một số tỉnh phía Bắc để mua linh kiện súng và đạn với mục đích sử dụng và bán kiếm lời.

Từ đó đến nay Phong đã mua, bán được 10 cây súng với số tiền trên 60 triệu đồng.