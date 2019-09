Sáng 28-9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh Công an quận 4 (TP HCM) kiểm tra chung cư The Gold View (đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4) thông tin kèm theo nghi vấn đang phá đại án tại chung cư này.

Về vấn đề này, trưa 29-9, lãnh đạo Công an quận 4 xác nhận thông tin phá đại án là không chính xác mà đây chỉ là đợt tổng kiểm tra hành chính ở chung cư này.

Lực lượng chức năng đưa những người sử dụng ma túy về trụ sở

Theo Công an quận 4, khi kiểm tra, lượng lượng công an phát hiện một số trường hợp nam nữ có biểu hiện phê ma túy. Công an kiểm tra 22 hộ thì phát hiện một hộ chứa 8 người gồm 5 nam và 3 nữ đang tổ chức sử dụng ma túy cùng nhiều người có biểu hiện phê ma túy rải rác khắp các căn hộ khác.

Kết quả khám xét công an thu giữ 1 gói chứa tinh thể không màu kèm theo 4 viên nén nghi là ma túy cùng một số công cụ dùng để sử dụng ma túy. Công an đã đưa những người có dấu hiệu sử dụng ma túy về trụ sở làm việc.

Kiểm tra nhanh, trong số 20 người thì có 8 người dương tính với ma túy. Công an quận 4 đã lập hồ sơ xử lý những người này theo quy định pháp luật hiện hành.