Theo thông tin ban đầu, tối 28-2, Công an quận 3 phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hành chính cơ sở của Công ty Bling Bling trên đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3.



Công an đưa hơn 130 người về trụ sở làm việc

Lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 43 khách nam người nước ngoài, 92 nhân viên và phục vụ (trong đó có 2 nam). Công an đã đưa hơn 130 người về trụ sở làm việc. Qua đó, phát hiện 3 người nước ngoài và 3 người Việt Nam dương tính với ma túy.

Lực lượng công an còn phát hiện cơ sở kinh doanh này có hàng chục chai rượu không hóa đơn chứng từ.

Đại diện công ty không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự do cơ quan công an cấp (hoạt động kinh doanh karaoke); chưa thay thế phương tiện thiết bị thông tin báo cháy bị hỏng.