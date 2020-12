Ngày 30-12, Công an TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Lời (29 tuổi; ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".



Trần Văn Lời bị khởi tố vì giữ người trái phép để đòi nợ Ảnh: XUÂN MAI

Theo hồ sơ, ngày 14-12, trong lúc đi tìm chị Nguyễn Thị T.T (18 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để đòi nợ, Lời thấy chị T. đang đứng đón xe khách vào Nam nên đã dùng gậy ba trắc đánh, khống chế. Bị can này sau đó yêu cầu chị T. lên xe máy, chở về nhà mình rồi gọi điện yêu cầu người thân chị T. mang tiền đến trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Tam Kỳ tổ chức lực lượng giải cứu chị T. an toàn. Qua điều tra xác định Lời đã vi phạm pháp luật khi đã bắt giữ chị T. trái phép từ thời điểm 9 giờ đến 17 giờ 30 phút.

Bị can Trương Văn Hiệp Ảnh: XUÂN MAI

* Trong ngày 30-12, Công an TP Tam Kỳ cũng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Hiệp (SN 1987; ngụ tỉnh Đăk Lăk) và Trần Lâm Trí (SN 1986; ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Trần Lâm Trí Ảnh: XUÂN MAI

Trước đó, ngày 15-11, Hiệp, Trí bày kế mượn xe máy Ecxiter của anh N.P.P.T (ngụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đem đi cầm để lấy tiền tiêu xài và chuộc xe máy mượn của người khác.

Được biết, Hiệp từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", Trí có tiền án về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".