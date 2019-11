Ngày 1-11, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 57 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại huyện Cai Lậy cho công an huyện Cai Lậy để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tụ điểm cờ bạc vừa bị triệt phá do Trần Văn Bửu (SN 1976) và Đỗ Văn Thương (SN 1989, cùng ngụ xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy) đứng ra tổ chức.

Hiện trường vụ án và các đối tượng bị khống chế

Theo thông tin ban đầu, chiều 31-10, Phòng CSHS phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động bất ngờ nổ súng, cho nổ quả nổ nghiệp vụ tại phần đất trống của ông Nguyễn Văn Minh (SN 1978, ngụ ấp 6, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy) khi Bửu và Bắc đang tổ chức đá gà và lắc tài xỉu tại đây.

Sau đó, công an đã khống chế toàn bộ 57 đối tượng có mặt tại tụ điểm cờ bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 con gà, 3 cặp cựa sắt, 5 bộ lắc bầu cua, 50 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 2 tấm bạc có ghi chữ tài xỉu, 50 điện thoại di động, hơn 127 triệu đồng. Kiểm tra xung quanh khu vực tổ chức đánh bạc, công an tạm giữ 39 xe mô tô các loại.