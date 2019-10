Sáng 22-10, thượng tá Võ Quang Ái, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang, khẳng định: "Vụ "clip cha đánh con" là thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP Mỹ Tho và Văn phòng cơ quan CSĐT không có phát ngôn gì liên quan đến một số thông tin cho rằng Công an Tiền Giang điều tra hay triệu tập chủ trang Facebook có tên Đàm Vĩnh Hưng".



Trong khi đó, Đại tá Nguyễn Hồng Khắc, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho hay đơn vị vẫn đang làm rõ thêm vụ "clip cha đánh con" và một số người quá khích tìm người cha để đánh. "Chứng cứ vẫn còn đang thu thập và khi có hướng xử lý sẽ thông tin đến cho báo chí" - đại tá Nguyễn Hồng Khắc nói.

Rất đông người đến cưa ổ khóa nhà trọ để đưa anh Đoàn Tí ra ngoài đánh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 16-10, một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên tát nhiều lần vào mặt một cháu bé khoảng 3 tuổi được đưa lên mạng xã hội.

Sáng hôm sau, nhiều nhóm người kéo đến nhà trọ của người thanh niên trong clip và cũng là người cha đã đánh con (anh Đoàn Tí) ở xã Trung An. Nhóm người này đã phá khóa cửa nhà trọ, lôi anh Tí ra đánh.

Sau đó, công an đã đưa anh Tí về trụ sở lấy lời khai và tiếp tục xác minh các hành vi khác của nhóm người đến đánh anh.

Tại cơ quan công an, anh Tí khai clip đã được quay hơn 2 năm trước và anh cùng vợ cũng đã ly dị. Vợ Tí đã đưa con trai anh về quê sinh sống và mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip trên.