Trong đó, 6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý, khởi tố điều tra mới 4 vụ án với 5 bị can, liên quan đến các tội danh như: Nhận hối lộ (1 vụ/1 bị can); lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ (1 vụ/1 bị can); tham ô tài sản (1 vụ/1 bị can); lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (1 vụ/2 bị can).

Ngoài ra, 3 vụ án cũ vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý, điều tra; nâng tổng số vụ án liên quan đến tham nhũng thành 7 vụ, với 8 bị can.

Hai cán bộ phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn bị khởi tố sau phản ánh của Báo Người Lao Động - Ảnh: HOÀNG PHÚC

Vụ Đinh Thị Ngân - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông thuộc Công ty Xăng dầu Quảng Bình - đã xuất bán xăng dầu, bình gas cho nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh thu tiền nhưng không báo cáo, nộp tiền về công ty mà giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân với tổng số tiền 903 triệu đồng, bằng thủ đoạn lập hồ sơ nâng khống số tiền công nợ của khách hàng.

Vụ án Đinh Quốc Huy (SN 1991; ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) - nhân viên Công ty CP Dịch vụ giao hành nhanh Minh Hóa - chiếm đoạt tiền thu hộ của nhiều đơn hàng với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Qua công tác giải quyết tố cáo, UBND huyện Quảng Trạch phát hiện ông Trịnh Thăng Long - công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp xã Quảng Tùng có hành vi làm giả hồ sơ chuyển nhượng giấy chứng nhận và làm sai lệch hồ sơ, tài liệu xảy ra tại UBND xã Quảng Tùng từ năm 2012-2015. Bước đầu xác định số tài sản thiệt hại 29 triệu đồng.

Trong quá trình tiến hành chi trả hỗ trợ khắc phục lũ lụt cho 37 hộ dân nuôi trồng thủy sản ở phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) với số tiền 250 triệu đồng, Nguyễn Thanh Thủy (SN 1978) - kế toán Văn phòng UBND phường và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1982) - thủ quỹ của Văn phòng UBND phường đã tự ý trích lại 17 triệu đồng với lý do "hỗ trợ kinh phí đi lại, làm hồ sơ cho anh em" mà Báo Người Lao Động phanh phui vụ việc.

Vụ Phạm Văn Tuyến (SN 1980) - công chức Tư pháp của UBND phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn) nhận số tiền 16,3 triệu đồng để giúp một số hộ dân tại phường Quảng Long có nhu cầu làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất.

Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1984) - kế toán của Hợp tác xã (HTX) Phan Xá, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy - trong qua quá trình hạch toán doanh thu, chi phí xác định lợi nhuận của HTX từ các khâu dịch vụ để tính lương cán bộ của HTX đã hạch toán không đúng dẫn đến việc trả lương cho cán bộ HTX cao hơn thực tế được phép chi trả số tiền hơn 16 triệu đồng.

Vụ Đinh Thị Bích Ngọc (SN 1985) - cán bộ phụ trách địa bàn thị trấn Nông trường Lệ Ninh và xã Sơn Thủy thuộc phòng bán hàng Lệ Thủy, Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Bình chiếm đoạt tiền cước dịch vụ viễn thông từ các cộng tác viên địa bàn với tổng số tiền hơn 121 triệu đồng...