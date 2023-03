7 vụ tham nhũng, hết 3 vụ ở Điện Bàn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, trong Quý I năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra 14 vụ/28 bị can có hành vi tham nhũng. Trong đó, 7 vụ/7 bị can kỳ trước chuyển sang; khởi tố mới 7 vụ/21 bị can. Đáng chú ý, trong 7 vụ mới khởi tố thì có tới 3 vụ xảy ra tại thị xã Điện Bàn.

Cụ thể, ngoài vụ ông Dương Tấn Bình, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can Thái Văn Huy Hùng - Phó Chủ tịch Hội nông dân phường Điện An; khởi tố bị can Lê Đức Thu - nguyên Chủ tịch UBND xã Điện Phương, Dương Văn Ca - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phương, Nguyễn Thanh Bình - Công chức địa chính xã, Đinh Văn Thành - Kế toán xã Điện Phương.